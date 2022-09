Keyrus : baisse du résultat net

(Boursier.com) — Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 167,2 ME pour le premier semestre 2022, en hausse de 18,6% par rapport au premier semestre 2021 et de +13,6% à périmètre et taux de change

constants.

Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 5,3 ME contre 3,6 ME au 30 juin 2021.

Le résultat net part du Groupe est de 3,1 ME vs. 3,7 ME en raison de l'augmentation du coût de l'endettement et à la baisse du produit financier.

La dette nette s'élève à 42,8 ME au 30 juin 2022 contre 33,9 ME un an. Cette hausse s'explique principalement par les décaissements liés aux opérations de croissance externe réalisées au cours du 1er semestre 2022 et le remboursement des charges sociales et fiscales reportées en 2020 dans le contexte de pandémie.