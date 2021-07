Keyrus a été victime d'une cyberattaque

Keyrus a été victime d'une cyberattaque









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société Keyrus déplore avoir fait l'objet d'une cyberattaque dans le cadre d'une attaque mondiale de rançongiciel ('ransomware'). En dépit des mesures renforcées de sécurité appliquées au quotidien pour protéger les données et l'intégrité des ressources informatiques connectées et installées sur ses systèmes, une partie de ces derniers ont été chiffrés.

Keyrus précise que l'origine de l'attaque a été identifiée. La Direction Informatique de Keyrus a été immédiatement alertée et des mesures d'isolement et de sécurité ont été mises en oeuvre dans les plus brefs délais pour contenir la propagation du virus et préserver les clients et partenaires du groupe, conformément au plan établi de gestion des risques.

Les équipes de Keyrus se sont entourées, en France et à l'international, d'experts techniques en cybersécurité, dont certains mandatés par la compagnie d'assurance de Keyrus, pour analyser les causes ainsi que le mode opératoire de l'attaque.

Keyrus ajoute avoir mis en place un plan de remédiation qui offre toutes les garanties d'un redémarrage progressif et sécurisé de ses systèmes informatiques, et qui permet d'assurer la continuité de ses services et de ses opérations.