Kerlink & ZENNER IoT Solutions déploient le plus grand réseau LoRaWAN d'Allemagne

Kerlink, spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets, et ZENNER IoT Solutions GmbH, premier intégrateur de systèmes et fournisseur de solutions LoRaWAN en Allemagne, annoncent aujourd'hui le plus grand réseau LoRaWAN d'Allemagne avec le déploiement de 3.000 passerelles LoraWAN Wirnet de Kerlink.

Ce réseau est exploité par Netze BW, la plus grande société de distribution d'électricité, de gaz et d'eau du Bade-Wurtemberg, troisième plus grand Etat d'Allemagne. Kerlink, fournisseur mondial de solutions pour la conception, le déploiment et l'exploitation de réseaux LoRaWAN(R) publics et privés, propose une offre complète comprenant des équipements de réseau de qualité industrielle, un coeur de réseau des plus performants, des logiciels d'exploitation et de gestion ainsi que des applications à forte valeur ajoutée. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 120.000 installations dans 69 pays, sur tout type de verticaux.

ZENNER IoT Solutions est une filiale de ZENNER International GmbH & Co. KG, faisant lui même partie du groupe Minol-ZENNER. ZENNER International développe des solutions IoT innovantes qui répondent au besoin grandissant de digitalisation des projets de télérelève de compteurs. Ces solutions vont de l'équipement de comptage jusqu'à l'application mobile pour l'utilisateur final.

La société se concentre sur les projets de digitalisation des secteurs de l'énergie et de l'eau et propose un portefeuille large et diversifié de produits, de solutions et de services dans le monde entier. Le groupe Minol-ZENNER exploite le plus grand réseau LoRaWAN en Allemagne qui comprend aujourd'hui plus de 6.000 passerelles IoT, avec lesquelles plus de 800.000 équipements de comptage et capteurs communiquent grâce à la technologie LoRaWAN.