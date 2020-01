Kerlink : vive hausse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kerlink, qui a connu un incroyable début d'année en bourse avant de souffler quelque peu, remonte de plus de 9% à 7,98 euros ce mercredi. Le spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT) a annoncé son expansion en Afrique du Sud et un accord de distribution avec IoTdc, distributeur d'équipements connectés et d'applications liées à l'IoT dans ce pays.

La prochaine publication de la société est prévue le 12 février avec la présentation des revenus annuels. Le management a indiqué mi-juillet anticiper un second semestre en amélioration par rapport à la première partie de l'année : "cette amélioration ne devrait toutefois pas permettre d'atteindre l'objectif de retour à la croissance qui avait été fixé pour l'ensemble de l'exercice".