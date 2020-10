Kerlink : ventes trimestrielles à -7%

(Boursier.com) — Après un second trimestre en baisse de 38%, le chiffre d'affaires du troisième trimestre d" Kerlink affiche, par rapport à la même période de 2019, un repli plus limité de 7% à 2,7 ME.

Cette évolution confirmerait la reprise graduelle de l'activité malgré un contexte sanitaire qui reste incertain...