Kerlink : une perte semestrielle de 1,5 ME

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Kerlink a réalisé un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros, en progression de 33% à période comparable, s'appuyant notamment sur un 2e trimestre 2022 en progression de 65% par rapport au 2e trimestre 2021.

Les résultats du semestre bénéficient du dynamisme de l'activité provenant particulièrement de la hausse des ventes d'équipements d'infrastructures réseau entre le 1er et le 2ème trimestre 2022, se traduisant par un taux de marge brute de 46,8% (contre 48,5% au 1er semestre 2021). L'Ebitda, en dépit de la hausse des investissements destinés à la poursuite du développement et à la sécurisation des approvisionnements, ressort à -757 kE après prise en compte d'une provision de 818 kE portant sur un client dont la créance n'a, à ce jour, pas été recouvrée. L'Ebitda du Groupe aurait été positif sans cette provision.

La hausse du niveau d'activité a permis d'absorber la relance des investissements commerciaux destinés à stimuler la croissance long terme du Groupe. Les coûts opérationnels ressortent ainsi à 4,6 ME (4 ME au 1er semestre 2021), le chiffre d'affaires ayant progressé de 33% sur la période. Au 30 juin, le résultat opérationnel s'établit à -1,4 ME (-1,2 ME au 30 juin 2021). Il intègre une légère baisse des dotations aux amortissements.

Au final, le résultat net semestriel du Groupe est de -1,5 ME (-1,2 ME au 1er semestre 2021).

Les capitaux propres s'élèvent à 14,5 ME au 30 juin 2022 (15,7 ME au 31 décembre 2021). L'évolution de la trésorerie à 6,4 ME (14,5 ME au 31 décembre 2021) reflète la prise en compte des problématiques de disponibilité des semi-conducteurs et la volonté de bénéficier de prix d'achats de composants plus favorables dans un contexte devenant inflationniste. Les stocks sont en croissance de 5,2 ME sur la période à 11,9 ME. Le montant des dettes financières (hors dette locative selon la norme IFRS16) est de 8,4 ME (dont 0,7 ME factorisé) contre 9,2 ME (dont 3,2 ME factorisé) au 31 décembre 2021.

Afin de poursuivre le développement, financer l'augmentation des stocks pour servir au plus vite les besoins clients, de nouveaux emprunts bancaires à 4 ans ont été signés au cours de l'été auprès de 5 banques partenaires pour un montant total de 6 ME.

Perspectives

Au cours du 2e semestre, Kerlink devrait continuer à dégager un niveau d'activité élevé sur son coeur de métier IoT auprès de l'ensemble de ses marchés prioritaires.

Malgré ces perspectives satisfaisantes dans un contexte général plus difficile, le rythme de croissance initialement attendu devrait être pondéré par le ralentissement du déploiement des réseaux Helium adossés à la cryptomonnaie HNT.

Au regard de ces éléments, le chiffre d'affaires annuel devrait rester en croissance et dépasser les 20 ME.

Les perspectives du Groupe à court et moyen-terme seront dévoilées le 25 octobre 2022 après bourse dans le cadre de son nouveau plan stratégique.