Kerlink : un partenariat pour créer des solutions LoRaWAN clé-en-main pour les entreprises

(Boursier.com) — Kerlink et Radio Bridge, concepteur et fabricant de capteurs IoT LoRaWAN, annoncent l'intégration des solutions de Kerlink à l'offre de Radio Bridge pour créer une offre clé-en-main dédiée aux réseaux IoT privés.

Cette nouvelle offre intègre des passerelles de Kerlink ainsi que ses offres de device management et de gestion de la connectivité réseau, le tout associé à la plateforme web de Radio Bridge qui intègre une gamme de capteurs longue portée LoRaWAN. Elle permet aux clients de configurer, gérer et de faire évoluer facilement leur réseau LoRAWAN et peut être déployée pour des applications comme la sécurité des bâtiments, les villes connectées, la santé et l'automatisation industrielle.

Kerlink, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux LoRaWAN IoT publics et privés, propose un portefeuille complet de produits comprenant des équipements de réseau de qualité industrielle, des logiciels d'exploitation et de gestion et des applications à valeur ajoutée. L'entreprise compte plus de 120.000 installations dans 69 pays, dans tous les principaux secteurs verticaux de l'IoT.

L'offre de Radio Bridge est constituée d'un ensemble de capteurs sans-fil ainsi que d'une plateforme qui permet la surveillance et la configuration de ces capteurs via le réseau LoRaWAN. La gamme de produits Armored Sensor, developpée par Radio Bridge, permet de monitorer des données précises, en temps réel permettant ainsi de répondre aux problématiques spécifiques de différents secteurs tels que l'exploitation minière, pétrolière ou gazière, la surveillance de qualité de l'air ou même la surveillance des bâtiments.