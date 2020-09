Kerlink : toujours plus connecté

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kerlink et l'éditeur leader de logiciels IoT ClearBlade créent une solution innovante et prête à l'emploi pour le monitoring d'équipements pour les marchés de l'agriculture et de la ville connectée. Cette solution combine passerelles de qualité opérateur, device management, edge computing, gestion de réseau LoRaWAN et offre une plateforme IoT complète.

La solution, flexible, fiable et robuste, permet aux villes ou aux entreprises du secteur agro-alimentaire, du transport et de chaque secteur d'activité de première importance de prévenir les vols, pertes ou détérioriations d'actifs de grande valeur, permettant ainsi un retour sur investissement rapide.

Kerlink fournit aux exploitants de réseaux IoT LoRaWAN, qu'ils soient publics ou privés, un portefeuille complet de produits comprenant des équipements de qualité opérateur, un coeur de réseau des plus avancés, des logiciels d'exploitation et de gestion ainsi que des applications à valeur ajoutée. La société compte actuellement plus de 120.000 installations.