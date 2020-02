Kerlink : surveille le radon de l'Etna

Kerlink : surveille le radon de l'Etna









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Wirnet Station de Kerlink est intégrée dans un projet de mesure du radon dans le panache du volcan le plus actif d'Europe, l'Etna. Ce nouveau déploiement de réseau LoRaWAN illustre la richesse des cas d'applications rendues possibles par la technologie LoRa.

Les données collectées sur l'Etna (côte-est de la Sicile), sont traitées à 1.200 kilomètres de là, à Clermont-Ferrand, en France et permettent aux scientifiques de surveiller et de comprendre l'activité du volcan. Ce nouveau réseau de capteurs autonomes, conçu et développé par des scientifiques français, connecté à un réseau LoRaWAN privé, doit permettre à terme la mesure en continu du radon contenu dans les panaches de gaz volcanique.

La Wirnet Station déployée sur l'Etna collecte les informations issues de capteurs LoRaWAN, qui relèvent également un ensemble de données météorologiques, puis les transmet, via son module 3G intégré, au serveur LoRaWAN de l'Université de Clermont-Ferrand où les scientifiques y analysent les données. L'accès aux mesures, quelles que soient les conditions météorologiques ou le niveau d'activité et de dangerosité du volcan, est une avancée majeure pour les scientifiques.

Rappelons que le radon est un élément radioactif naturel que l'on trouve en forte concentration à proximité des volcans et des gisements d'uranium. Il est l'un des précurseurs potentiels des éruptions volcaniques. Depuis de nombreuses années, les scientifiques mesurent le radon sur le sol de l'Etna, à 3.300m d'altitude, ce qui nécessitait, jusqu'alors, de nombreux déplacements sur place.

Le projet de recherche volcanique a été financé par le projet CAP20-25 de l'I-SITE Clermont et par le Fonds européen de développement régional (Feder), en partenariat avec l'Institut italien de Géophysique et Volcanologie (INGV).