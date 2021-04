Kerlink : succès de l'augmentation de capital

(Boursier.com) — Kerlink , spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), annonce aujourd'hui le succès de l'augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de bénéficiaires, lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordres.

Compte tenu de la forte demande, Kerlink a décidé de fixer le montant définitif de l'augmentation de capital à 11 millions d'euros, contre environ 8 millions d'euros initialement prévus.

William Gouesbet, Président-directeur général et co-fondateur de Kerlink déclare : "Je remercie vivement tous les nouveaux investisseurs qui ont participé à cette augmentation de capital ainsi que l'ensemble de nos actionnaires historiques qui continuent de soutenir la société. Cette augmentation de capital va nous permettre de profiter pleinement des opportunités de marché qui s'offrent actuellement à nous. Grâce au succès de la levée nous allons ainsi pouvoir assurer la production d'une nouvelle gamme de stations compatibles avec le réseau Helium, l'un des premiers réseau IoT peer-to-peer au monde actuellement en phase de déploiement. L'opération va également nous permettre de renforcer nos capacités d'approvisionnements pour accompagner la hausse attendue de nos prises de commandes, matérialisant les bénéfices de notre stratégie volontaire en direction des opérateurs privés. Nous allons enfin pouvoir accélérer la commercialisation de notre offre locative d'équipements et services, avec à la clé le développement de nos revenus récurrents. L'exécution de ces priorités nous ouvre ainsi de nouvelles perspectives de développement portées par l'ensemble de nos équipes en France et à l'International."

Les fonds levés permettront notamment à Kerlink d'accélérer le développement d'une nouvelle gamme d'équipements de connectivité 100% compatible avec les spécifications de la société américaine Helium pour une mise sur le marché qui pourrait intervenir dès le quatrième trimestre 2021. Ces développements s'inscrivent dans le cadre du partenariat de distribution noué en 2020 avec Cal-Chip Connected Devices.