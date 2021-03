Kerlink : ses gateways sont déployées sur un parc éolien néerlandais

En 2020, lorsque le port de Moerdijk, municipalité du sud des Pays Bas, a déployé un parc éolien conséquent et opéré par Vattenfall, l'un des leaders européens de l'énergie verte, les responsables du port ont réalisé que les éoliennes pouvaient servir un objectif supplémentaire : héberger un réseau Internet des objets (IoT) qui relève des données issus de capteurs placés 100 mètres plus bas. Kerlink, spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets, a été choisi pour fournir les passerelles du projet LoRaWAN.

Les gateways LoRaWAN Wirnet iStation de Kerlink sont déployées sur un parc éolien de 27 mégawatts qui fournit une énergie propre à plus de 27.000 foyers de la région. Elles reçoivent les données et les informations issues de capteurs dans un rayon de plus ou moins 25 km, soit 2000 km2, puis les transfèrent en toute sécurité aux utilisateurs de ce réseau IoT à haut rendement énergétique. Au-delà de surveiller la qualité de l'air, y compris les émissions de CO2, les capteurs surveillent les niveaux d'eau et l'ouverture des ponts autour du port, permettant ainsi d'y fluidifier la circulation.

L'utilisation de ce réseau IoT de qualité industrielle sera en outre proposée aux compagnies maritimes, ferroviaires ainsi qu'aux municipalités, agences gouvernementales et même aux particuliers, à un faible coût d'accès.

Les gateways outdoor de Kerlink, alimentées par énergie éolienne, fonctionnent entièrement grâce à de l'énergie verte. Remy Sr. de Jong, de SkyLab BV, l'entreprise qui a déployé les gateways, précise que l'avantage majeur d'une installation en hauteur est l'augmentation de la portée du signal.