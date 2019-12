Kerlink se déploie à Schiphol

Kerlink se déploie à Schiphol









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kerlink et MCS, société néerlandaise qui fournit aux entreprises et aux intégrateurs systèmes des solutions industrielles IoT ainsi que des réseaux privés de communication, ont déployé un réseau privé LoRaWAN aux Pays-Bas sur l'aéroport international Schiphol à Amsterdam.

Le réseau offre une couverture dans toutes les zones publiques telles que les halls de départ et d'arrivée, les salons voyageurs, les passerelles d'embarquement, le Schiphol Plaza mais également dans les zones nonpubliques telles que les sous-sols à bagages et les tapis roulants. Basé sur l'infrastructure et les solutions de réseau de Kerlink, MCS a déployé un réseau de capteurs, comprenant des accéléromètres, des baromètres et des magnétomètres qui transmettent et surveillent des données telles que les températures intérieures, les niveaux d'humidité et des données provenant des plus de 500 capteurs déployés pour noter la propreté des toilettes.

Le réseau a été conçu et est exploité par Schiphol Telematics, fournisseur de solutions de télécommunications spécialisé dans les environnements aéroportuaires.