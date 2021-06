Kerlink s'associe à WEGoT dans la gestion IoT de l'eau

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kerlink et WEGoT, fournisseur de systèmes radio de gestion de l'eau en temps réel, ont conclu un partenariat pour étendre et accélérer l'adoption des solutions de WEGoT afin de remédier aux pénuries d'eau en Inde.

Avec une population de plus de 1,3 milliard d'habitants, soit près du cinquième de la population mondiale, l'Inde est confrontée à des défis constants pour fournir une eau propre à la consommation. NITI Aayog, un groupe de réflexion sur les politiques publiques du gouvernement indien, prévoit que, d'ici 2030, l'offre en eau du pays ne pourra répondre qu'à la moitié de la demande.

Conçue pour des déploiements dans les hôtels, hôpitaux ou usines aussi bien que dans des immeubles résidentiels de grande hauteur, la solution IoT Aqua de WEGoT surveille les systèmes d'approvisionnement en eau en suivant les données de consommation détaillées grâce à ses capteurs à ultrason très précis qui mesurent le débit, la pression et la qualité de l'eau, puis transmettent les données aux tableaux de bord et smartphones des gestionnaires immobiliers en temps réel.

Le retour sur investissement de la solution a pu être prouvé dans les 12 mois suivant son installation. Au delà de surveiller la consommation, la solution de WEGoT permet également d'alerter les utilisateurs en cas de fuite d'eau, offrant la possibilité de prendre rapidement les mesures adaptées pour localiser et réparer le problème. WEGoT, lancé en 2015, estime que sa solution, désormais déployée dans plus de 30.000 foyers et 3,8 millions de m2 d'espace commercial a permis d'économiser plus de 3 milliards de litres d'eau. Avec pour objectif d'économiser plus de 10 milliards de litres supplémentaires au cours des 3 prochaines années, WEGoT et Kerlink prévoient de déployer la solution dans un million de foyers supplémentaires et plus de 5.000 installations commerciales et industrielles d'ici 2024.