Kerlink : rouge vif après la dégradation des résultats annuels

(Boursier.com) — Dans de copieux volumes, Kerlink trébuche de 6,5% à 1,03 euro après avoir fait état d'une détérioration de ses comptes l'an passé. Le groupe spécialisé dans la fourniture de solutions d'infrastructures réseaux dédiées à l'Internet des Objets a enregistré un EBITDA de -2 ME contre -0,2 ME sur l'exercice 2021 après prise en compte de la provision pour créance douteuse, de la provision pour perte de valeur de HNT et de la dépréciation de stocks. Le résultat net est ressorti à -3,5 ME contre -1,8 ME en 2021, pour un chiffre d'affaires de 18,9 ME, en repli de 5%. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 affiche par ailleurs un retrait de 11%, à 3,4 ME.

Hors provisions sur stocks, les pertes sont globalement conformes aux attentes de TP ICAP Midcap. Refocalisé sur son coeur de métier IoT et ses marchés prioritaires (Smart Building et Industry, Smart Cities & Quality of Life et Smart Agriculture & Environment), le groupe s'emploie prioritairement à écouler ses stocks de composants électroniques et de produits finis, afin de restaurer son équilibre financier, mis à mal par le fort dérapage de ses stocks (14,2 ME fin 2022). Les cours actuels intégrant désormais largement la dégradation des comptes et la situation financière relativement tendue, le broker passe de 'vendre' à 'conserver' sur le dossier. Une opinion plus positive de sa part dépendra du regain de visibilité qu'il observera sur le retour du groupe à la croissance et la rapidité avec laquelle il parviendra à rétablir ses grands équilibres financiers, afin d'écarter tout risque d'opération dilutive sur son capital.