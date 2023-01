Kerlink plonge, plombé par l'effondrement des cryptomonnaies

(Boursier.com) — Kerlink chute de 15% à 1,75 euro à l'ouverture du marché parisien, plombé par la dégradation de son carnet de commandes pour 2023. Au 1er janvier, le montant du carnet de commandes facturable sur l'exercice en cours s'établit à 8,6 ME. Ce montant n'intègre aucune commande d'équipements d'infrastructures compatibles Helium alors que ce type d'engagements représentait près de 9 ME dans le carnet de commandes annuel communiqué début 2022, à 17,8 ME.

L'effondrement du marché des cryptomonnaies en 2022 a fragilisé certains clients de Kerlink dont le modèle d'affaires reposait sur une stabilité du cours de la cryptomonnaie HNT d'Helium. Comme déjà évoqué, le Groupe a ainsi été contraint de provisionner la somme de 818.000 euros dans ses comptes du premier semestre 2022 matérialisant un risque de non-recouvrement sur un client. Un recours juridique a été initié concernant ce litige.

Ce contexte a conduit Kerlink à prendre des mesures fortes afin de limiter son risque client avec ce type d'acteurs. Ainsi, le renforcement des procédures de contrôle mises en place a amené le Groupe à suspendre certaines commandes pour des clients n'offrant plus les garanties nécessaires en termes de solvabilité. La mise en place de ces mesures prudentielles a logiquement pesé sur le niveau d'activité enregistré sur la fin de l'année 2022 avec un chiffre d'affaires désormais attendu pour l'exercice à 18,9 ME, en deçà de l'objectif initial de 20 ME.

L'annulation volontaire de ces commandes a entraîné une hausse des stocks en fin d'exercice avec un impact mécanique sur la trésorerie. Le Groupe indique que celle-ci s'élève à 6 ME au 31 décembre 2022. Dans ces conditions, le Groupe n'exclut pas de recourir à des financements complémentaires. Par ailleurs, Kerlink entame l'exercice 2023 avec un stock de composants électroniques et de produits finis lui permettant de répondre, dans de bonnes conditions, aux besoins des acteurs de son coeur de métier IoT, sur ses marchés prioritaires : Smart Building et Industry, Smart Cities & Quality of Life et Smart Agriculture & Environment.

Kerlink confirme ses ambitions 2025, énoncées à l'occasion de son plan Serve IoT 2025, de franchir le cap des 40 ME de chiffre d'affaires associé à un objectif d'EBITDA représentant 15% du chiffre d'affaires en 2025.