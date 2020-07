Kerlink participe au 2e tour de table de Microshare

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kerlink participe au 2e tour de financement de Microshare, en compagnie de Semtech Corporation, leader californien des semi-conducteurs.

Kerlink avait déjà participé en 2018 à un 1er tour de table et formé un partenariat commercial avec Microshare. En mai dernier, Kerlink a annoncé la commercialisation d'une solution dévéloppée en partenariat avec Microshare permettant de tracer les contacts de proximité pour aider à contenir la propagation de l'épidémie de Covid-19 sur les lieux de travail.

Ce nouveau financement consolide les rapports tant financiers que commerciaux avec un partenaire bénéficiant d'une technologie de tout premier plan pour lutter contre la pandémie actuelle. Cette solution apparaît comme une réponse pertinente pour les entreprises confrontées à la nécessité d'assainir leurs locaux en vue de favoriser un retour serein des salariés sur leur lieu de travail , commente Kerlink.

Ce financement permet à Microshare, basée à Philadelphie, de répondre à la demande mondiale croissante pour sa solution Universal Contact Tracing mais aussi pour ses solutions IoT pour l'immobilier commercial, l'industrie et tous les autres secteurs confrontés aux défis d'une pandémie mondiale. Les solutions de Microshare, notamment le nettoyage prédictif, l'occupation et la surveillance de la qualité de l'air intérieur et toute sa suite Clean=Safe, spécialisée dans la gestion des bâtiments, permettent de créer des installations plus sûres, plus réactives et plus durables. L'architecture de ces solutions sont basées sur les ancres Wanesy Wave de Kerlink et fonctionnent avec le protocole LoRaWAN développé par Semtech.