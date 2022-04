Kerlink participe à la prévente de jetons Kalima

(Boursier.com) — Kerlink participe à une opération de prévente de jetons Kalima, appelés KLX, émis dans le cadre de l'Initial Coin Offering de la société Kalima, spécialiste français de la blockchain dédiée aux "smart contracts" pour les opérations et processus industriels, tels que la logistique, la consommation d'énergie ou la surveillance environnementale, entre autres.

Les phases de préventes (Private Sale) dans le cadre d'une ICO permettent aux nouveaux projets blockchain de lever des fonds avant la vente publique de leur Initial Coin Offering (ICO), en permettant aux investisseurs d'acheter des jetons (actifs digitaux) avant qu'ils ne soient disponibles publiquement.

Ainsi, au lieu de recevoir des actions, les investisseurs reçoivent une allocation d'actifs digitaux, dans le cas présent le jeton KLX. Les transactions sont basées sur un prix du jeton préférentiel, à l'instar de ce qui se fait parfois dans le cadre d'un tour de table pré-IPO dans lequel les actions de l'entreprise sont acquises à un prix réduit avant une introduction publique en bourse (Initial Public Offering - IPO).

Selon Kalima, la société a conçu sa blockchain pour sécuriser, faciliter et accélérer la collecte, la transmission et le stockage des données pour les industries et les secteurs qui s'appuient de plus en plus sur les réseaux IoT. La blockchain de Kalima est un écosystème de blockchains décentralisées autorisées (les "privachains"), privées si elles sont spécifiques à une entreprise, ou publiques si elles sont utilisées par les acteurs d'une même industrie. Les privachains sont capables de prendre en charge les quantités massives de données sensibles générées par les industries, grâce à des capteurs et des appareils IoT connectés pour recueillir, gérer et analyser leurs données, directement à partir de leurs actifs. Ces privachains peuvent également être interconnectées entre elles, ou, à l'avenir, avec d'autres chaînes publiques leaders du marché (comme Tezos, Lightning networks, ou encore les hubs Polygon et Cosmos), accélérant ainsi l'adoption de la blockchain Kalima par le milieu industriel.

Cette blockchain est conçue pour les petits appareils IoT et les gateways IoT déployées en périphérie de réseau (edge) afin de garantir l'intégrité de la transmission des données et l'immuabilité de leur stockage. Elle permet également de monétiser les données collectées, en ajoutant des capacités de tokenisation et de génération d'enregistrements de confiance qui sont essentielles pour la conception, la mise en oeuvre et le fonctionnement des futurs contrats intelligents, apportant ainsi la flexibilité et l'évolutivité requises pour soutenir les modèles économiques émergents. Kerlink prévoit que ses premières solutions commerciales intégrant la blockchain Kalima seront disponibles dans les 18 mois.

En tant que l'un des premiers membres du consortium autour de la blockchain Kalima, Kerlink aura le droit de participer aux décisions concernant le protocole de la blockchain et l'évolution du modèle économique de l'entreprise. Le montant de l'investissement de Kerlink dans le cadre de cette prévente n'a pas été divulgué.

La vente publique de jetons KLX dans le cadre de l'ICO de Kalima est prévue pour le 3e trimestre 2022.