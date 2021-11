Kerlink : partenariat avec Vision Valley en Afrique du Nord et au Moyen-Orient

(Boursier.com) — Kerlink et Vision Valley, leader en solutions et services IT en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, annoncent un partenariat destiné à concevoir, fournir et déployer des réseaux LoRaWAN sur les marchés cibles de Vision Valley.

Fondée en 2002 et disposant de sept bureaux dans la région EMEA, Vision Valley s'est lancée dans l'aventure IoT en 2013 avec un objectif clair : devenir le principal intégrateur de systèmes IoT et fournir des services IoT de bout-en-bout pour les villes intelligentes. Vision Valley est aujourd'hui un acteur majeur de l'IoT, reconnu dans la zone EMEA, et a noué des partenariats avec les principaux fournisseurs de plates-formes IoT et développé sa propre application pour stimuler la croissance des services IoT dans la région.

Kerlink propose un portefeuille complet d'équipements de réseau de qualité industrielle, les meilleurs logiciels de coeur de réseau, d'exploitation et de gestion, ainsi que des applications à valeur ajoutée. L'entreprise compte plus de 140.000 installations dans 70 pays, dans tous les principaux secteurs verticaux de l'IoT. En tant que partenaire de Kerlink sur les marchés IoT du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Vision Valley assurera la promotion et l'intégration des passerelles Kerlink.