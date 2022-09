Kerlink : partenariat avec le Japonais Takumi Shoji

(Boursier.com) — Kerlink noue un partenariat avec Takumi Shoji Co afin de promouvoir, vendre et supporter les solutions de Kerlink sur le marché japonais de l'IoT. Fondée en 1976 en tant que société de commerce de composants électroniques à semi-conducteurs, Takumi Shoji est spécialisée dans l'offre des meilleurs semi-conducteurs et systèmes IoT au monde. Son réseau de partenaires commerciaux au Japon comprend plus de 2.000 entreprises, et en tant que société commerciale indépendante, elle collabore avec près de 650 fabricants et distributeurs de semiconducteurs au Japon et à l'étranger. L'entreprise vise à offrir des solutions optimales en fonction des conditions du marché et des tendances des produits.

En outre, grâce à son propre stock, Takumi Shoji est capable de répondre à toute commande - même pour de petites quantités - pour l'achat de pièces et de matériaux en utilisant son vaste réseau de fournisseurs et son stock interne de premier choix. Kerlink est l'un des principaux fournisseurs de solutions réseau de bout en bout pour l'Internet des objets, au service des opérateurs de télécommunications, d'entreprises privées et d'autorités publiques du monde entier. Sa gamme croissante de services IoT clés en main comprend la planification, la conception et la gestion opérationnelle du réseau, ainsi que des applications à valeur ajoutée qui maximisent les performances de son offre d'infrastructure de qualité industrielle, leader sur le marché.

Aucun détail financier n'a filtré.