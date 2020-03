Kerlink : partenaire de Zenner IoT Solutions en Allemagne

(Boursier.com) — Kerlink et Zenner IoT Solutions GmbH, premier intégrateur de systèmes et fournisseur de solutions LoRaWAN en Allemagne, annoncent le plus grand réseau LoRaWAN d'Allemagne avec le déploiement de 3.000 passerelles LoRaWAN Wirnet de Kerlink.

Ce réseau est exploité par Netze BW, la plus grande société de distribution d'électricité, de gaz et d'eau du Bade-Wurtemberg, troisième plus grand Etat d'Allemagne.

Il est rappelé que Zenner IoT Solutions est une filiale de Zenner International GmbH & Co. KG, faisant lui-même partie du groupe Minol-Zenner. Zenner International développe des solutions IoT innovantes qui répondent au besoin grandissant de digitalisation des projets de télérelève de compteurs. Ces solutions vont de l'équipement de comptage jusqu'à l'application mobile pour l'utilisateur final.