Kerlink ouvre de nouveaux canaux de distribution dans les pays de l'Est

(Boursier.com) — Kerlink et DEPS, l'un des plus grands intégrateurs et distributeurs d'équipements de télécommunications d'Ukraine, annoncent aujourd'hui que DEPS fournira l'intégralité du portefeuille d'équipements, de logiciels et de services LoRaWAN de Kerlink aux principaux fournisseurs de solutions verticales IoT pour les villes et bâtiments intelligents, l'agriculture ide précision, l'IoT industriel, la logistique et le suivi d'équipements distants.

La signature de cet accord de distribution avec DEPS, intégrateur de solutions et distributeur majeur en Ukraine, permet à Kerlink d'accéder à un large portefeuille de clients, d'ouvrir de nouveaux canaux de distribution et ainsi d'étendre sa présence sur le marché Est-Européen , estime Vincent Blanchard, Responsable Grands Comptes chez Kerlink. La notoriété de DEPS va lui permettre de promouvoir, déployer et assurer le fonctionnement de réseaux LoRaWAN auprès de nombreux clients .

Rappelons que Kerlink est un fournisseur mondial de solutions pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux LoRaWAN publics et privés. Le groupe propose une offre complète comprenant des équipements réseau de qualité industrielle, un coeur de réseau, des logiciels d'exploitation et de gestion des plus performants, ainsi que des applications à forte valeur ajoutée. L'entreprise compte plus de 120.000 installations dans 69 pays, sur tout type de verticaux. Créée en 1991, DEPS est, pour sa part, spécialisée dans la conception, le déploiement et la maintenance de solutions de communication pour les entreprises de tous les secteurs et représente également en Ukraine les principaux fabricants mondiaux d'équipements de télécommunications.