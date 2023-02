Kerlink : nominations en Inde

(Boursier.com) — Kerlink annonce la nomination d'une nouvelle direction et de nouveaux membres de l'équipe services clients en Inde afin de poursuivre l'expansion de la société dans le pays.

Kuntal Desai, directeur de la division Kerlink IoT Solutions en Inde depuis 2017, dirigera la filiale Kerlink IoT Solutions India Private Ltd. Il pilotera et guidera ses stratégies d'expansion et de partenariats avec les distributeurs, les intégrateurs nationaux et régionaux de systèmes IoT et d'autres entreprises axées sur l'IoT.

Dans son poste précédent, M. Desai a joué un rôle essentiel dans l'établissement de Kerlink en Inde en identifiant les marchés et les clients potentiels à forte croissance. Il a également veillé à ce que Kerlink respecte les réglementations statutaires et financières du pays. Il est également partenaire de Bretagne Commerce International, une association qui soutient les entreprises françaises et bretonnes dans leur développement international. Il a occupé le poste de directeur général de Patak's Foods India, dans lequel il a dirigé les opérations de l'entreprise alimentaire indienne basée en Grande-Bretagne depuis l'Inde, et celui de directeur de la production et de la transformation du thé indien dans les plantations du groupe Unilever Plantations.

Raj Yadav est Responsable des ventes et du programme partenaires en Inde. Il est chargé de gérer les relations avec les distributeurs régionaux d'équipements et de services, les intégrateurs de systèmes et les revendeurs à valeur ajoutée de Kerlink. A ce titre, il collabore avec les fabricants de capteurs et les sociétés de logiciels afin de créer conjointement des solutions personnalisées pour les clients. Basé à New Delhi, M. Yadav a fondé et dirigé pendant 10 ans la société Aiuto Communications Pvt. Ltd, qui fournissait des solutions de connectivité pour la voix, les données et la vidéo dans des lieux où aucun réseau n'était disponible. Précédemment, il a occupé le poste de directeur des ventes chez Icomera AB, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité intégrées pour les trains, les tramways, les bus et les autocars.

Au poste d'Ingénieure support client, Mme Sakshi Gupta diagnostiquera, dépannera et résoudra les problèmes applicatifs des clients et les formera à l'installation des logiciels et à la prise en main du matériel. Auparavant, elle a travaillé au service d'assistance de Thatsiot, un fournisseur de services informatiques basé à Delhi, où elle avait déjà apporté son support aux clients de Kerlink.