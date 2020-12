Kerlink : LoRaWAN certifié par Amazon

(Boursier.com) — Kerlink annonce la certification de ses passerelles LoRaWAN sur le service AWS IoT Core for LoRaWAN, une nouvelle offre d'Amazon Web Services (AWS) qui simplifie le déploiement des réseaux privés LoRaWAN.

Appartenant à la suite d'offres AWS IoT Core, AWS IoT Core for LoRaWAN intègre un coeur de réseau LoRa ainsi qu'un service cloud supervisé qui permettent aux objets connectés d'interagir facilement et en toute sécurité avec les applications et autres appareils dans le cloud, tout en traitant et en acheminant les données vers les équipements connectés. La plateforme permet également aux applications de suivre et de communiquer en permanence avec tous les appareils d'un réseau, même lorsqu'ils ne sont pas connectés.