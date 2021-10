Kerlink lance la gateway LoRaWAN indoor Wirnet iZeptoCell

(Boursier.com) — Kerlink , spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), annonce aujourd'hui sa nouvelle gateway LoRaWAN indoor conçue pour aider les administrateurs, gestionnaires et exploitants de villes, bâtiments, usines et entrepôts connectés à prendre facilement en charge le nombre croissant de capteurs et d'appareils connectés, le Massive IoT.

La gateway Wirnet iZeptoCell de Kerlink est conçue pour exploiter de manière fiable et transparente les réseaux étendus à faible puissance (LPWAN) et la technologie LoRaWAN,

"Ce nouvel ajout à la gamme Wirnet iSeries de Kerlink n'est pas seulement le plus récent produit Kerlink, il incarne également une toute nouvelle conception entièrement opérationnelle combinant matériel, logiciel et services à valeur ajoutée qui sont essentiels pour le Massive IoT et l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur final", déclare Jean-Philippe Balberde, responsable marketing des produits et solutions innovants de Kerlink.

Wirnet iZeptoCell est nativement associée au Wanesy Management Plane (WMP), un ensemble d'outils dédiés à la surveillance et au diagnostic à distance des performances du réseau afin d'assurer sa stabilité, sa disponibilité et sa fiabilité. Le WMP est un sous-ensemble des capacités de niveau opérateur du Wanesy Management Center (WMC) qui permet aux clients d'assurer une exploitation et une optimisation ciblées du réseau par la configuration, la surveillance, l'alerte et le dépannage de la gateway. Cette combinaison native d'équipements matériels et de logiciels de gestion réseau permet aux opérateurs de réduire leurs coûts de déploiement dans une proportion pouvant aller jusqu'à 25%.