Kerlink : la situation de trésorerie se dégrade

(Boursier.com) — Les ventes du 1er semestre 2023 de Kerlink ressortent en retrait de 34% à 6,6 ME, contre 10 ME à période comparable.

Cette évolution s'explique principalement par un effet de base défavorable, le dynamisme de l'activité au 1er semestre 2022 était fortement lié aux ventes de matériels d'infrastructures et de services destinés au déploiement du réseau Helium, qui représentaient 3,8 ME à fin juin.

Le chiffre d'affaires semestriel réalisé sur le coeur de métier IoT ressort en progression de 6%, après retraitement des ventes relatives au projet Helium en 2022.

La baisse des ventes sur le semestre a logiquement pesé sur les résultats du Groupe malgré l'encadrement strict des charges d'exploitation, en repli de 13% sur la période.

L'EBITDA ressort ainsi à -1,6 ME au 30 juin 2023 contre -0,8 ME un an plus tôt.

Le résultat net ressort quant à lui à -2,6 ME contre -1,5 ME à fin juin 2022.

Au 30 juin 2023, les capitaux propres du Groupe s'établissent à 9,9 ME contre 12,6 ME au 31 décembre 2022.

La trésorerie passe de 5,7 ME à 3,8 ME intégrant le résultat déficitaire du Groupe.

En fin de période, le montant des dettes financières hors dette locative selon la norme IFRS16 est de 12,6 ME.

Dans ce contexte, l'équipe dirigeante, en complément des actions mises en oeuvre et visant à abaisser le seuil de rentabilité, a engagé des discussions avec les partenaires bancaires en vue de parvenir à une nécessaire renégociation de sa dette par le biais de l'obtention d'une franchise en capital et d'un allongement de la maturité des emprunts.

A ce jour, le recours à une opération d'augmentation de capital ou le recours à des instruments de type dilutifs ne sont pas privilégiés par le management.