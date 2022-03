Kerlink : la perte se réduit sensiblement

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Kerlink en 2021 s'élève à 19,9 ME, en hausse de 78% par rapport à l'exercice 2020.

La bonne maîtrise de la structure de charges dans un contexte de conquête commerciale permet à Kerlink d'afficher un EBITDA très proche de l'équilibre à -0,2 ME contre -3,2 ME en 2020.

Le résultat opérationnel ressort à -1,7 ME contre -6,3 ME en 2020.

Au final, le résultat net du Groupe en 2021 ressort en nette amélioration. Il s'élève à -1,8 ME contre -5,7 ME en 2020.

A fin décembre 2021, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 15,7 ME contre 6,6 ME au 31 décembre 2020.

La trésorerie s'élève à 14,5 ME contre 6,5 ME au 31 décembre 2020. En fin d'exercice, le montant des dettes financières est de 9,2 ME.

La forte croissance de l'activité sur le 4ème trimestre a entraîné une hausse mécanique du besoin en fonds de roulement.

L'exercice 2022 s'est ouvert dans un contexte industriel exigeant, marqué par des confinements sanitaires en Chine perturbant les circuits logistiques d'approvisionnement en semi-conducteurs.

Malgré ces points de vigilance, Kerlink continue à s'appuyer sur des perspectives favorables portées par une forte diversité de projets et un solide carnet de commandes toujours bien orienté.

La société affiche sa confiance pour l'exercice...