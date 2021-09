Kerlink : la perte nette se réduit à -1,2 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel de Kerlink s'établit à 7,6 ME et affiche une croissance de 59%.

La croissance de l'activité a mécaniquement favorisé l'amélioration des résultats.

Kerlink a en outre bénéficié du plein effet des mesures de maîtrise des charges opérationnelles mises en oeuvre dès 2019.

Ainsi au 30 juin 2021, l'EBITDA se rapproche de l'équilibre à -0,4 ME contre -1,7 ME au 30 juin 2020.

Le résultat opérationnel s'améliore également avec une perte opérationnelle ramenée à -1,2 ME contre -3,5 ME sur les six premiers mois de l'exercice 2020.

Le résultat net du premier semestre 2021 ressort à -1,2 ME contre -2,8 ME.

Kerlink anticipe un chiffre d'affaires d'au moins 16 MEUR sur l'exercice 2021 correspondant à une croissance de plus de 40%.

Au regard du carnet de commandes livrable en 2021, l'atteinte d'un niveau d'activité pouvant aller jusqu'à 19 ME est soumise à l'évolution du contexte international sur les approvisionnements en composants électroniques.

Au-delà de cette croissance attendue de l'activité, l'exercice 2021 devrait également s'inscrire en forte progression en termes de résultats.