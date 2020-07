Kerlink : la crise sanitaire impacte l'activité du 1er semestre

(Boursier.com) — Dans un contexte économique et sanitaire inédit, l'activité du Groupe Kerlink ressort en repli au 1er semestre de l'exercice 2020. Ainsi, le chiffre d'affaires du 1er semestre s'établit à 4,76 ME en baisse de -26% (6,46 ME au 1er semestre 2019).

L'activité Services, dont le développement a été porté par le Groupe au cours des derniers mois, ressort à 1,6 ME et représente désormais 33% du chiffre d'affaires total de la période. Les revenus de Services affichent un recul maîtrisé de 4% à semestre comparable. L'activité Equipements ressort à 3,18 ME (-34%).

Pour traverser cette période, le Groupe dispose d'une situation financière maîtrisée avec une trésorerie à fin juin 2020 supérieure à celle de décembre 2019. Cette trésorerie n'intègre pas le Prêt Garanti par l'Etat (PGE) en cours d'instruction.