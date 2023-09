Kerlink : la baisse d'activité impacte les résultats du groupe

(Boursier.com) — Kerlink , spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie ses résultats consolidés du 1er semestre 2023. Pour rappel, les ventes du 1er semestre 2023 ressortent en retrait de 34% à 6,6 ME, contre 10 ME à période comparable. Cette évolution s'explique principalement par un effet de base défavorable : le dynamisme de l'activité au 1er semestre 2022 était fortement lié aux ventes de matériels d'infrastructures et de services destinés au déploiement du réseau Helium, qui représentaient 3,8 ME à fin juin. Le chiffre d'affaires semestriel réalisé sur le coeur de métier IoT ressort en progression de 6%, après retraitement des ventes relatives au projet Helium en 2022.

La baisse des ventes sur le semestre a logiquement pesé sur les résultats du Groupe malgré l'encadrement strict des charges d'exploitation, en repli de 13% sur la période. L'EBITDA ressort ainsi à -1,6 ME au 30 juin 2023, contre -0,8 ME, un an plus tôt.

Le taux de marge brute s'établit à 40,1% au 1er semestre 2023 contre 46,8% au 1er semestre 2022. Afin de stimuler la demande et réduire son niveau de stocks, le Groupe a concédé ponctuellement des baisses de prix sur certaines références de matériels. Le recul des ventes de matériels et de services liés au déploiement du réseau Helium impacte mécaniquement le mix-produits global et donc le taux de marge.

Les charges opérationnelles s'établissent à 4 ME au 30 juin 2023 contre 4,6 ME à période comparable. Cette baisse s'explique par des mesures strictes de maîtrise des charges externes et les premières économies en lien avec la réduction de la masse salariale.

Par prudence, le Groupe a décidé de provisionner la somme de 211 KE dans ses comptes du premier semestre, matérialisant un risque de non-recouvrement sur quelques clients en difficultés économiques.

L'EBITDA s'établit à -1,6 ME, contre -0,8 ME à période comparable. Le résultat net ressort quant à lui à -2,6 ME contre -1,5 ME à fin juin 2022.

Le niveau des stocks reste élevé car le Groupe a dû honorer, au cours du 1er semestre, la fin d'engagements d'achats de composants électroniques et de fabrication auprès de ses sous traitants. Ces engagements contractés au plus fort de la crise des semiconducteurs étaient initialement destinés aux besoins Helium. Le Groupe rappelle que ces stocks ne sont pas spécifiques et pourront servir les besoins de ses clients sur son coeur de métier IoT.

La corrélation entre chiffre d'affaires réalisé et baisse du niveau de stocks devrait ainsi être plus directe au 2nd semestre.

La légère baisse du niveau des stocks sur la période, accompagnée de la diminution des créances clients, a engendré une variation positive du besoin en fonds de roulement.

La trésorerie passe de 5,7 à 3,8 ME intégrant le résultat déficitaire du Groupe.

En fin de période, le montant des dettes financières (hors dette locative selon la norme IFRS16) est de 12,6 ME (dont 1,2 ME factorisé) contre 13,9 ME (dont 1,3 ME factorisé) au 31 décembre 2022.

Dans ce contexte, l'équipe dirigeante, en complément des actions mises en oeuvre et visant à abaisser le seuil de rentabilité, a engagé des discussions avec les partenaires bancaires du Groupe en vue de parvenir à une nécessaire renégociation de sa dette par le biais de l'obtention d'une franchise en capital et d'un allongement de la maturité des emprunts.

A ce jour, le recours à une opération d'augmentation de capital ou le recours à des instruments de type dilutifs ne sont pas privilégiés par le management.

DES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DÉSORMAIS COMBINÉES AVEC LES OFFRES LORAWAN NETWORK SERVER (LNS) DES PRINCIPAUX ACTEURS DE L'ECOSYSTEME

Afin d'accélérer l'adoption de ses solutions par les principaux acteurs de l'écosystème LoRaWAN(R), le Groupe propose désormais une compatibilité de ses gateways avec les offres des principaux fournisseurs de LNS du marché, renforçant la valeur de son portefeuille de connectivité.

Ces partenaires peuvent quant à eux désormais s'appuyer sur une nouvelle fonctionnalité Plug & Play proposée par Kerlink. Le "Zero-touch provisioning" (ZTP), permettant de faciliter considérablement les déploiements de réseaux, a déjà fait l'objet d'un accueil très favorable par le marché.

DE NOUVELLES OFFRES PLUS SIMPLES POUR DES DÉPLOIEMENTS DE RÉSEAUX IOT PLUS RAPIDES

Au cours du semestre, le Groupe a renouvelé ses offres commerciales, avec une volonté de se différencier de la concurrence et de faciliter la lisibilité de son offre globale de connectivité. Le Groupe s'est notamment appuyé sur les points forts qui lui ont permis d'établir sa notoriété : l'efficacité de son service clients et, historiquement, le très faible taux de retour en SAV.

Yannick Delibie, cofondateur et Directeur Technique du Groupe a déclaré : "Nous avons construit une offre compréhensible par tous. A la clé, c'est moins de contraintes et d'interrogations techniques pour accélérer l'engagement clients, simplifier en interne les process de gestion des commandes, des contrats et des facturations et faciliter l'accès au support pour les clients. Le renouvellement de nos offres commerciales doit également permettre d'accroître l'attractivité des services et renforcer les revenus récurrents."

Les nouvelles offres Access, Maintain et Operate ont été lancées dès la rentrée. Les premières transformations commerciales sur la base de ces offres sont en cours.

Après avoir été partenaire de The Things Conference organisée par The Things Industries à Amsterdam la semaine dernière, le Groupe présentera ses nouvelles offres à l'occasion de l'événement LoRaWANLive organisé par l'Alliance LoRa à Tokyo les 11 et 12 octobre 2023 et au GITEX à Dubaï du 16 au 20 octobre 2023.