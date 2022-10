Kerlink : l'activité sera élevée au 4e trimestre

(Boursier.com) — A l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2022, les ventes cumulées de Kerlink s'élèvent à 12,96 millions d'euros (10,8 ME un an plus tôt), en progression de 20% par rapport à la même période de 2021.

Cette évolution intègre la contribution du 3e trimestre 2022 avec un chiffre d'affaires de 2,91 ME (3,2 ME au 3e trimestre 2021). Cette évolution trimestrielle s'explique principalement par la baisse des commandes sur la zone Amériques, en lien avec l'effondrement du marché des cryptomonnaies. Pour rappel, le 3e trimestre 2021 avait été marqué par de fortes ventes d'équipements destinés au déploiement du réseau Helium.

Le 4e trimestre devrait permettre de dégager un niveau d'activité élevé permettant d'atteindre l'objectif de chiffre d'affaires annuel attendu supérieur à 20 ME, en croissance par rapport à 2021.

Ambitions 2025 : doubler le chiffre d'affaires

La mise en oeuvre du plan doit permettre à Kerlink de conforter ses positions au 1er rang des acteurs mondiaux de l'IoT. La montée dans la chaîne de valeur au coeur de cette nouvelle stratégie doit aussi permettre de soutenir la croissance future, de développer la contribution des revenus récurrents et de faire progresser la rentabilité.

A l'horizon 2025, le groupe a l'ambition de franchir le cap des 40 ME de chiffre d'affaires. Cette croissance totalement organique devrait être associée à une forte progression de la rentabilité opérationnelle avec un objectif d'Ebitda représentant 15% du chiffre d'affaires en 2025. Ces ambitions n'intègrent pas le potentiel de revenus associé aux solutions adossées aux cryptomonnaies, au regard de la visibilité actuellement réduite sur les perspectives de croissance de ce marché.

Pour engager ce nouveau cycle de développement, Kerlink s'appuie sur une situation financière maîtrisée, renforcée récemment par l'obtention de nouveaux emprunts bancaires à quatre ans signés auprès de 5 banques partenaires pour un montant total de 6 ME.