Kerlink : intègre son offre Wanesy Management Center à la plateforme IoT de TagoIO

Kerlink : intègre son offre Wanesy Management Center à la plateforme IoT de TagoIO









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kerlink et TagoIO, une entreprise qui développe une plateforme logicielle innovante, annoncent l'intégration du Wanesy Management Center de Kerlink à la plateforme IoT de TagoIO.

La plateforme de bout en bout, hébergée dans le cloud, développée par TagoIO permet la configuration et l'exploitation d'un réseau IoT de façon très simple. L'offre PaaS de TagoIO permet ainsi d'avoir accès à toutes les fonctionnalités essentielles qu'un réseau IoT requiert : gestion des équipements connectés, stockage des données, visualisation des données en temps réel, gestion des utilisateurs ainsi que notifications et des analyses personnalisées. Cette plateforme transforme la manière dont les entreprises créent de la valeur à partir des objets connectés et des interactions entre utilisateurs, en allant plus loin que les plateformes IoT classiques. Grâce à un seul outil, la plateforme relie les entreprises, les développeurs et les utilisateurs et, contrairement à de simples tableaux de bord, l'offre de TagoIO propose un catalogue de capteurs utilisant tous le même format de remontée des données, ce qui permet une intégration plus simple à la plateforme.

Grâce à cet ajout technologique, les développeurs sont désormais en mesure de créer encore plus facilement des applications IoT pour un large éventail de secteurs verticaux, comme le suivi des actifs, la gestion de la chaîne du froid, les villes intelligentes, l'agriculture connectée ou même la maintenance prédictive. Cela n'a été possible que grâce au large éventail de modèles de capteurs LoRaWAN certifiés (tels que des capteurs de température, de pression, de localisation, de mesure du niveau de gaz, de luminosité, d'humidité ou d'énergie) qui peuvent fonctionner sur la plateforme TagoIO tout en communicant avec l'interface ouverte du coeur de réseau LoRa de Kerlink , déclare Fabio Rosa, PDG et fondateur de TagoIO.

Une API spécialement dédiée répondant aux exigences de qualité de Kerlink a été créée pour transférer les données de manière sécurisée entre la solution Wanesy Management Center de Kerlink et la plate-forme TagoIO. Au fur et à mesure de la configuration, les données des capteurs peuvent être utilisées pour construire des tableaux de bord, des rapports, des notifications et l'intégration avec d'autres systèmes.