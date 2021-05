Kerlink : important contrat avec le département du Finistère

(Boursier.com) — Kerlink va fournir plus de 400 gateways IoT Wirnet et son Wanesy Management Center pour le plus grand déploiement de réseau LoRaWAN connu couvrant un seul département, celui du Finistère.

Baptisé Finistère Smart Connect, ce réseau couvre presque tout le département. Il permettra une gestion intelligente et une utilisation efficace de 2.000 bâtiments, 1.200 places de parking, 400.000 compteurs de gaz et d'eau, 250 sondes météorologiques de surveillance de la qualité de l'air et 72.000 éclairages. Les services publics de gestion des déchets et de la distribution d'eau bénéficieront également de ce réseau.

Ce déploiement dans le département est la première utilisation connue de la technologie LoRaWAN par un consortium énergétique formé pour déployer des solutions IoT afin de coordonner et de personnaliser les services publics vitaux en fonction des besoins des utilisateurs sur une zone aussi vaste. Les premiers bénéfices ont pu être mesurés rapidement, par exemple, une réduction de 20 % de la consommation d'énergie dans certains bâtiments publics.

Kerlink a livré 420 passerelles Wirnet iBTS Compact pour ce projet. Elles sont monitorées grâce au Wanesy Management Center, une solution très modulaire et complète, comprenant un système d'aide à l'exploitation et de supervisions des gateways et un coeur de réseau LoRaWAN pour exécuter, surveiller et gérer le réseau.

Le périmètre du projet Finistère Smart Connect est unique par sa taille et sa capacité à desservir de nombreuses villes et petites communes dans le cadre d'un projet unique et commun , déclare Stéphane Dejean, CMO de Kerlink. Ce projet met une fois de plus en évidence la flexibilité des solutions réseaux LoRaWAN de Kerlink, aussi bien pour les gateways de qualité industrielle que pour leur fiabilité et leur facilité de déploiement grâce au Wanesy Management Center

Les entreprises privées du consortium Finistère Smart Connect sont : Eiffage Énergie Systèmes, Qwant, Sensing Vision, une start-up spécialisée dans l'IoT et la supervision des réseaux, avec Kerlink comme sous-traitant, et Dolmen, une plateforme de marketing client local.