Kerlink : forte perte nette en 2019

(Boursier.com) — Pour 2019, l'EBITDA de Kerlink est de -5 ME contre -3,4 ME en 2018.

Le résultat opérationnel 2020 s'établit à -8,7 ME contre -5,5 ME intégrant une hausse des amortissements de 1 ME.

Le résultat net du Groupe ressort à -9,9 ME contre -5,7 ME.

Les capitaux propres au 31 décembre 2019 s'établissent à 12,5 ME contre 23,1 ME en 2018.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 ressort à 2,6 ME contre 2,9 ME au premier trimestre 2019.