Kerlink : forte baisse des revenus en lien avec les difficultés de certains clients

(Boursier.com) — La société Kerlink a vu ses ventes du 1er semestre 2023 ressortir en retrait de 34% à 6,6 ME contre 10 ME à période comparable. Après un 1er trimestre en repli de 11% à 3,4 ME, le second trimestre ressort en baisse de 48% à 3,3 ME.

" Cette évolution s'explique principalement par un effet de base défavorable : l'excellent niveau d'activité du 2ème trimestre 2022 (+65% par rapport au 1er trimestre 2022) avait en effet permis au Groupe de réaliser un 1er semestre record. Le dynamisme de l'activité était fortement en lien avec les ventes de matériels d'infrastructures et de services destinés au déploiement du réseau Helium ", commente Kerlink.

L'effondrement du marché des cryptomonnaies à compter de juin 2022 avait en effet fragilisé certains clients de Kerlink dont le modèle d'affaires reposait sur une stabilité du cours de la cryptomonnaie HNT d'Helium. La décision, fin 2022, de ne plus livrer ces clients jugés insolvables a logiquement pesé sur le niveau d'activité du 1er semestre 2023. Pour rappel, les ventes destinées au déploiement du réseau Helium représentaient l'an passé 3,8 ME à fin juin (dont 2,8 ME sur le 2ème trimestre 2022).

A périmètre identique, c'est-à-dire hors ventes relatives au projet Helium et donc liées au marché des cryptomonnaies, les ventes ressortiraient en progression de 6% sur le semestre.