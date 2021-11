Kerlink et VOMATEC créent une solution digitale de gestion des urgences pour les villes intelligentes

(Boursier.com) — Kerlink , spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et VOMATEC Innovations GmbH, fournisseur spécialisé de solutions pour les services médicaux d'urgence, annoncent aujourd'hui le lancement de RescueWave, solution innovante pour la gestion des incidents de masse.

La solution RescueWave est une première mondiale dans le domaine des systèmes de gestion des situations à multiples victimes (SMV) en y apportant une innovation majeure grâce à un système de triage numérique et à une application de gestion des urgences sur site.

Déployée sur les lieux de l'incident par les équipes d'intervention, la solution se compose d'étiquettes de triage électroniques, appelées Rescue.Nodes. Ces équipements IoT sont rattachés à chaque victime et remplacent les traditionnelles étiquettes papier associées au patient. Grâce à la solution RescueWave, les Rescue.Nodes transmettent automatiquement des informations cryptées d'enregistrement et de triage des blessés et de leur état à l'application de contrôle de mission RescueWave via une communication LoRaWAN. L'infrastructure est fournie par un réseau mobile LoRaWAN Kerlink, comprenant des gateways LoRaWAN outdoor Wirnet iStation, installées sur des véhicules de commandement.