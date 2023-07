Kerlink et The Things Industries : partenaires sans contact

(Boursier.com) — Kerlink et The Things Industries, fournisseur de serveurs réseau LoRaWAN évolutifs, annoncent la synchronisation de leurs matériels et leurs logiciels de haute qualité afin d'offrir aux clients une configuration sans contact (Zero Touch Provisioning - ZTP) pour les déploiements de réseaux IoT.

La disponibilité de cette première offre sans contact va considérablement simplifier la mise en oeuvre opérationnelle des réseaux IoT. Elle constitue un avantage décisif pour favoriser leur déploiement rapide auprès d'un maximum d'opérateurs et au bénéfice du grand public. Elle constitue une nouvelle illustration de la volonté du Groupe de rendre son offre accessible au plus grand nombre pour massifier les usages de l'IoT.

Ce package 'plug-and-play', au coeur d'un partenariat stratégique signé entre les deux entreprises, comprend les passerelles Wirnet i-Series LoRaWAN de Kerlink et le serveur réseau LoRaWAN de The Things Industries - The Things Stack.

Cette combinaison permet des déploiements rapides et simples puisque les passerelles peuvent être intégrées automatiquement au serveur du réseau LoRaWAN, sans configuration manuelle.