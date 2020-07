Kerlink et son distributeur japonais GISupply proposent des solutions LoRaWAN innovantes

(Boursier.com) — Kerlink, spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et son distributeur japonais GISupply dévoilent aujourd'hui un ensemble d'applications, déployées au Japon, pour différents secteurs d'activité : santé et sécurité des travailleurs du bâtiment, agriculture et aquaculture connectées. Ces solutions sont basées sur l'association de Wirnet iStations LoRaWAN de Kerlink et de capteurs de GISupply ou d'autres fournisseurs. Cet ensemble rendent possible de multiples usages connectés aux applications cloud de GISupply, qui permet l'analyse des données et leur accès par les utilisateurs finaux...