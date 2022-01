Kerlink et Senzary proposent une Solution IoT d'analyse prédictive et de maintenance pour l'industrie

(Boursier.com) — Kerlink et Senzary, fournisseur de services IoT industriels de bout en bout, annoncent aujourd'hui l'intégration des solutions de connectivité Kerlink à la plateforme développée par Senzary.

La plateforme sécurisée IoTLogIQ, développée par Senzary, permet un traitement évolutif des données, à la demande et en temps réel. Grâce à des solutions d'analyse avancée, d'apprentissage automatique et de modèles prédictifs enrichis par l'intelligence artificielle, et de détection des anomalies, ses utilisateurs peuvent mieux planifier et déployer leurs projets de transformation numérique, rapidement et à moindre coût. Kerlink apporte ses solutions de connectivité bout en bout pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux IoT publics et privés nécessaires à la collecte des données depuis les équipements concernés. Son portefeuille de produits complet comprend des équipements réseau de qualité industrielle, un coeur de réseau couplé à des logiciels d'exploitation et de gestion des plus avancés, ainsi que des applications à valeur ajoutée.

La combinaison du Wanesy Management Center et des gateways indoor/outdoor LoRaWAN de la gamme Wirnet de Kerlink avec les services clef en main d'IoTLogIQ de Senzary fournit les éléments nécessaires aux clients souhaitant bénéficier d'une solution professionnelle complète, leur permettant ainsi de se concentrer sur leur métier et leur activité et non sur la technologie. La plateforme IoTLogIQ de Senzary comprend ainsi des solutions plug-and-play qui résolvent les problèmes et les enjeux du quotidien : maintenance prédictive avec RotaryIQ, gestion de l'énergie avec PowerIQ et la gestion de l'eau avec WaterIQ. Grâce à son architecture modulaire, les applications et les projets pilotes sont plus rapides à déployer, permettant ainsi aux clients industriels de profiter de manière rentable de tout le potentiel des solutions de l'industrie 4.0. "Une augmentation de la productivité, des contributions positives à l'Ebitda et une amélioration de la sécurité sur le site, entre autres, peuvent être constatées très rapidement", déclare Eric Schummer, PDG de Senzary.