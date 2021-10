Kerlink et Sensgreen partenaires pour développer une solution de gestion de la qualité de l'air des bâtiments

(Boursier.com) — Kerlink et Sensgreen, société IoT spécialisée dans la surveillance de la qualité de l'air intérieur et les solutions pour le smart-building, annoncent leur partenariat au Moyen-Orient et en Asie pour aider les exploitants de bâtiments à s'assurer que les bureaux, écoles, hôtels, centres commerciaux et autres installations bénéficient d'un air pur et des environnements intérieurs confortables.

Dédiée aux secteur des bâtiments connectés, la solution est composée d'un part d'un capteur de qualité de l'air SensNode développé par Sensgreen, le SensNode qui surveille température, humidité, point de rosée, taux de CO2, particules PM1, PM2.5, PM10 et bien d'autres paramètres-clé liés à la qualité de l'air, et, d'autre part des gateways indoor Wirnet iFemtoCell et Wirnet iFemtoCell-evolution de Kerlink ainsi que son application Wanesy Management Center, solution de gestion des réseaux LoRaWAN.

Les données sur la qualité de l'air collectées par SensNode sont envoyées vers une application cloud grâce aux gateways IoT LoRaWAN Kerlink. Ainsi, les gestionnaires de bâtiments, de lieux publics et de lieux de travail peuvent visualiser les mesures et calculs des paramètres sur un tableau de bord développé par Sensgreen. Grâce aux données en temps réel et historiques, ils peuvent alors ajuster leurs systèmes CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) pour maintenir des conditions de qualité de l'air optimales et s'assurer que les objectifs d'efficacité énergétique du bâtiment restent atteints.