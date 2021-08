Kerlink et NetOP Technology collaborent à un système de prévention des feux de forêt

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kerlink et NetOP Technology, concepteur de solutions IoT sur mesure et distributeur de Kerlink pour la Turquie depuis juillet 2018, annoncent leur collaboration pour un système de prévention des feux de forêt qui avertit les autorités publiques lorsque les conditions météorologiques laissent présager des incendies.

Pour aider à identifier les zones à risque, la solution, basée sur la technology LoRaWAN, combine les gateways Wirnet Kerlink et les Capsules Forestières (Forest Capsules) de NetOP Technology qui mesurent les conditions météorologiques telles que l'humidité, la température, le niveau de CO2 ou même la concentration de composés organiques volatils (COV), grâce à leurs capteurs intégrés. Ce dispositif sans fil à longue portée détecte, collecte et transmet les conditions à risque, même dans des endroits très éloignés et retirés, via les gateways LoRaWAN Kerlink, tandis que son Intelligence Artificielle (IA) embarquée identifie les foyers d'incendie probables ainsi que leur localisation GPS précise.

Le tableau de bord de la solution comporte une couche d'IA intégrée, qui détecte les feux de forêt grâce au calcul des risques exploitant les données collectées en direct du terrain, des cartes de chaleur en temps réel et des scénarios d'alarme.

Rappelons que cet été 2021, 187.114 incendies ont été enregistrés au même moment sur le globe, soulignant un peu plus l'urgence à agir sur le réchauffement climatique. Des températures extrêmes et des sécheresses ont alimenté des brasiers en Russie, en Grèce, en Sicile, en Algérie, en Tunisie, en Amazonie, au Mozambique, au Zimbabwe, au Canada ou encore aux Etats-Unis, en Californie en particulier confrontée au "Dixie Fire".