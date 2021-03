Kerlink et Hydrao déploient une solution de douches IoT dans plus de 30 auberges aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Deux entreprises françaises de l'Internet des Objets associent leurs technologies pour déployer un réseau de douches innovant pour une grande chaîne américaine d'auberges. Celle-ci devrait réduire sa consommation d'eau de près de 4 millions de litres par an. Kerlink, spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et Hydrao, fabricant de solutions innovantes en demand-management permettant de réaliser d'importantes économies d'eau et d'énergie, installeront la solution pour Hostelling International USA, une association américaine à but non lucratif comptant plus de 30 auberges.

Il s'agit du premier déploiement d'envergure au monde d'un réseau LoRa de douches communicantes, qui indiquera en temps réel aux clients de HI USA la quantité d'eau qu'ils utilisent pour se doucher, grâce à une séquence de LEDs colorées.

Le programme SmartShower de HI USA, basé sur la technologie LoRaWAN, utilise Cereus, la pomme de douche communicante et la plateforme fabriquées par Hydrao, start-up française. L'appareil utilise des LEDs colorées qui passent du vert au rouge pour sensibiliser les utilisateurs à leur consommation, en fonction de l'utilisation de l'eau en temps réel, ce qui les incite à prendre des douches plus courtes.

Les pommes de douches communicantes LoRa Hydrao suivent le volume, la température et le débit d'eau en temps réel. Ces données sont transmises au système d'information via les gateways LoRaWAN WirnetTM iFemtoCell de Kerlink, qui ont été conçues pour une connectivité IoT indoor fiable. Ces données apparaissent ensuite dans les logiciels de gestion des bâtiments ou les smartphones des clients via l'interface web d'Hydrao.