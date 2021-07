Kerlink et CyRIC IoT vont déployer des réseaux LoRaWAN à Chypre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kerlink et CyRIC IOT ont conclu un accord de distribution du portefeuille de Kerlink pour Chypre. Tous deux collaborent déjà depuis plusieurs années sur divers projets IoT, notamment sur d'un projet de smart-metering pour Nicosia Water Board. Cette solution monitore les performances des compteurs d'eau LoRaWAN dans le cadre d'un déploiement pilote dans des conditions extrêmement exigeantes. Cette solution de smart-metering repose sur des compteurs d'eau placés à l'intérieur d'une structure métallique dans le sous-sol d'un immeuble résidentiel, connectés au réseau public LoRaWAN de CyRIC à l'aide des Wirnet iStation 868 Mhz, gateways LoRaWAN outdoor de Kerlink.

CyRIC distribuera le portefeuille de solutions hardware et software de Kerlink : ses gateways LoRaWAN indoor et outdoor de la gamme iSeries (Wirnet iFemtoCell, Wirnet iFemtoCell-evolution et Wirnet iStation, Wirnet iBTS) ainsi que sa solution de gestion de réseau LoRaWAN Wanesy Management Center, tous prêts à être déployés avec les solutions matérielles et logicielles de CyRIC.