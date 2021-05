Kerlink et Cloud Energy développent le marché de l\'IoT grâce à un projet smart agriculture au Vietnam

(Boursier.com) — Kerlink , spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et Cloud Energy, une start-up vietnamienne spécialisée dans l'IoT au service des marchés verticaux, annoncent le développement et déploiement de nouvelles solutions pour répondre à la demande grandissante de services IoT dans les zones rurales autour d' Ho Chi Minh Ville (HCMC).

Dans le prolongement de leurs précédentes collaborations sur des projets smart building et de gestion de l'énergie dans cette ville de près de 9 millions d'habitants, les deux entreprises ont récemment développé et déployé un réseau LoRaWAN entièrement sans fil pour monitorer et gérer une installation solaire de 900 kWc dans une champignonnière située à 80 km de la ville. Le choix de l'installation du système de production d'énergie solaire sans fil a été fait par NG Investment Co., Ltd. pour ses grands avantages : stabilité de la remontée des données, possibilité de se connecter à différentes marques d'onduleurs, économies sur l'investissement et la maintenance.