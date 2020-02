Kerlink espère renouer avec la croissance dès 2020

(Boursier.com) — Kerlink affiche un chiffre d'affaires 2019 de 13,04 millions d'euros, en repli de 24% par rapport à celui de 2018. Comme expliqué précédemment, l'exercice 2018 avait été marqué par la seconde partie du déploiement du premier réseau IoT de Tata Communications, opérateur télécom de premier rang en Inde. En retraitant les ventes de matériels d'infrastructures en 2018 de ce contrat exceptionnel, le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 ressort en légère baisse (-4%).

Les ventes d'équipements sont en baisse de 31%, cette baisse s'expliquant essentiellement par l'importance des livraisons réalisées pour Tata Communications en 2018, sans projet équivalent en 2019. Sur le segment des opérateurs privés qui privilégient la mise en place d'un réseau IoT en propre, le chiffre d'affaires 2019 ressort en légère progression de 2% à 10,4 ME.

Le chiffre d'affaires 2019 des services (opération et maintien en conditions opérationnelles des réseaux IoT, administration et géolocalisation des équipements connectés, expertise Reference Design et services professionnels) atteint 3,3 ME, en progression de 10% à période et périmètre comparables. A fin 2019, les revenus issus de ces services à valeur ajoutée représentent désormais 25% du chiffre d'affaires total. Kerlink précise que cette évolution devrait s'inscrire positivement dans la marge brute de l'exercice.

"La place que nous avons acquise dans l'écosystème IoT grâce à la qualité de nos produits et services constitue un atout pour renouer avec la croissance dès 2020", indique le management.