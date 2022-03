Kerlink, Digital Twin Services et Aqualabo collaborent sur un démonstrateur d'un système LoRaWAN complet

(Boursier.com) — Kerlink , spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et VIoT Group, pionnier du développement des villes et parcs industriels intelligents au Vietnam, annoncent aujourd'hui leur partenariat pour déployer le premier réseau IoT LoRaWAN au Vietnam à l'échelle nationale, et le projet de VIoT de soutenir le réseau d'Hélium, "The People's Network".

Créé en 2017, VIoT a introduit des applications IoT de ville intelligente au Vietnam en 2018 avec un projet d'éclairage public LoRaWAN et a étendu son offre à des applications destinées à des marchés verticaux telles que le comptage intelligent pour les services publics, la surveillance intégrée de la qualité de l'air et de l'eau, et le système d'anticipation et de gestion des risques liés aux inondations. Les modèles de location commerciale "lighting-as-a-service" (LaaS) et "connectivity-as-a-service" (CaaS) de la société seront déployés dans le cadre de son partenariat avec Kerlink, pour permettre l'exploitation de la blockchain HNT et des crypto-monnaies dans les réseaux IoT sans fil de pair-à-pair. VIoT distribuera ainsi des hospots Kerlink compatibles avec la blockchain Helium et déploiera en même temps son propre réseau IoT.

"Ces déploiements permettront aux usines, aux entreprises, aux villes et aux consommateurs vietnamiens de bénéficier de solutions verticales sans fil rentables et faciles à déployer, et d'utiliser le réseau mondial et décentralisé de hotspots d'Hélium pour changer des modèles traditionnels d'abonnement des opérateurs de télécommunications. Pensez à AirBnB ou Grab pour les opérateurs de télécommunications : si j'ai une chambre vide, de l'électricité et de l'internet, pourquoi ne l'utiliserais-je pas comme point haut pour participer au réseau ?" a déclaré Viet Nguyen - fondateur et PDG de VIoT Group.