Kerlink : détérioration des comptes

(Boursier.com) — Pour Kerlink, le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 s'élève à 18,9 ME, en repli de 5% par rapport à l'exercice 2021.

L'EBITDA s'établit à -2 ME contre -0,2 ME sur l'exercice 2021 après prise en compte de la provision pour créance douteuse, de la provision pour perte de valeur de HNT et de la dépréciation de stocks.

Le résultat net ressort à -3,5 ME contre -1,8 ME en 2021.

Au 31 décembre 2022, le montant des dettes financières hors dette locative selon la norme IFRS16 est de 13,9 ME contre 9,2 ME au 31 décembre 2021.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre ressort en retrait de 11%, à 3,4 ME, contre 3,8 ME à période comparable.