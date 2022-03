Kerlink : déploiement national au Vietnam

(Boursier.com) — Kerlink et VIoT Group, pionnier du développement des villes et parcs industriels intelligents au Vietnam, annoncent leur partenariat pour déployer le premier réseau IoT LoRaWAN au Vietnam à l'échelle nationale, et le projet de VIoT de soutenir le réseau d'Hélium, 'The People's Network'. Créé en 2017, VIoT a introduit des applications IoT de ville intelligente au Vietnam en 2018 avec un projet d'éclairage public LoRaWAN et a étendu son offre à des applications destinées à des marchés verticaux telles que le comptage intelligent pour les services publics, la surveillance intégrée de la qualité de l'air et de l'eau, et le système d'anticipation et de gestion des risques liés aux inondations. Les modèles de location commerciale lighting-as-a-service (LaaS) et connectivity-as-a-service (CaaS) de la société seront déployés dans le cadre de son partenariat avec Kerlink, pour permettre l'exploitation de la blockchain HNT et des crypto-monnaies dans les réseaux IoT sans fil de pair-à-pair.

VIoT distribuera ainsi des hospots Kerlink compatibles avec la blockchain Helium et déploiera en même temps son propre réseau IoT.