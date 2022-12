Kerlink : déploiement d'un système de surveillance à distance au Nigeria

(Boursier.com) — Kerlink , spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et SRETT, fournisseur français de systèmes basés sur l'IoT favorisant l'efficacité opérationnelle industrielle, ont annoncé aujourd'hui la mise en place d'un système de surveillance des équipements à distance permettant à un grand producteur international d'énergie de réduire considérablement son empreinte carbone et d'améliorer son fonctionnement quotidien au Nigeria.

Elaboré autour des passerelles Kerlink Wirnet iStation de qualité industrielle et des capteurs Bumblebee de SRETT, ainsi que du logiciel de gestion des données pour les réseaux LoRaWAN, le système de surveillance automatisé d'un champ gazier nigérian permet à l'entreprise d'optimiser les déplacements hebdomadaires des employés vers 25 puits de pétrole et de gaz et de réduire les émissions de carbone des véhicules de 62.400 kg par an. En plus de réduire les déplacements des employés, le système améliore la production en limitant les jours d'arrêt des puits.