Kerlink déploie un nouveau résau dans une commune d'Ille-et-Vilaine

(Boursier.com) — Kerlink spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), permet aux communes de déployer des solutions smart city grâce à la connectivité LoRaWAN, comme à Saint-Grégoire, en Ille-et-Vilaine, une commune de 9.700 habitants et d'une superficie de 17 km2, qui vient de déployer un réseau IoT visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments de 20%, à diminuer les émissions de CO2 et à rendre l'utilisation des équipements municipaux plus pratique.

Déployé par le partenaire intégrateur de Kerlink, Sensing Vision, le réseau combine technologie LoRaWAN grâce à des stations Wirnet indoor et outdoor de Kerlink, solution logicielle Wanesy Management Center, points d'accès Wi-Fi et utilise le réseau de fibre optique déjà existant de la commune.

Les stations LoRaWAN de la gamme Wirnet, Wirnet iStation pour les installations extérieures et Wirnet iFemtoCell pour les applications indoor, collectent les données et les envoient vers la solution de Sensing Vision via le Wanesy Management Center de Kerlink. 68 capteurs de consommation d'énergie, 150 capteurs de stationnement et 2 capteurs de supervision en temps-réel placés dans des réfrigérateurs destinés à contenir des doses de vaccin COVID-19 ont été déployés à travers la ville. Le personnel de la ville surveille en permanence les données grâce au tableau de bord de Sensing Vision et est informé par e-mail ou sms en cas d'alerte critique.