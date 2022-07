Kerlink confiance confirmée pour 2022

(Boursier.com) — Le groupe Kerlink a réalisé une belle performance sur le 2e trimestre, en hausse de 65% par rapport au 1er trimestre. Au 1er semestre 2022, son chiffre d'affaires s'établit à 10 ME, en progression de +33% à période comparable.

Perspectives favorables

Dans un contexte macro-économique incertain, et un marché fortement bousculé par la crise des composants, Kerlink démontre sa capacité à afficher une croissance forte. Le Groupe s'appuie notamment sur des circuits d'approvisionnements renforcés, une offre de référence sur l'ensemble de la chaîne de valeur et des partenariats forts avec les plus grands distributeurs internationaux et fournisseurs de solutions verticalisées.

Kerlink continue à s'appuyer sur des perspectives favorables portées par une forte diversité de projets et un solide carnet de commandes, toujours bien orienté. Ses fondamentaux restent solides et lui permettent d'afficher sa confiance pour l'exercice.

Afin d'éclairer le marché sur ses perspectives de développement, le Groupe présentera son plan stratégique 2025 à l'occasion de la communication de son chiffre d'affaires du 3e trimestre 2022, le 20 octobre.